Wasteland Remastered se trouve une date et montre quelques images

Le très bon (et très ancien aussi) Wasteland s'offre un remaster ave le très judicieusement nommé Wasteland Remastered. L'occasion de redécouvrir un classique avec des graphismes un poil plus modernes.

Annoncé via le compte Twitter de la saga, Wasteland Remastered sortira ainsi le 25 février 2020 sur PC via Steam, GOG et Windows Store et sur Xbox One (via Xbox Game Pass). De quoi se prendre une décharge de nostalgie très bientôt.

Datant de 1988, ce RPG nous plonge dans un futur peu reluisant où une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'URSS a ravagé la planète. Un univers qui n'est pas sans rappeler Fallout et c'est bien normal puisque les développeurs de ce dernier se sont inspirés du jeu et il s'agit d'ailleurs du même éditeur pour les deux RPG (Interplay).

Il ne faut pas s'attendre toutefois à une énorme claque technique comme vous pouvez le voir dans les screenshots comparatifs avant/après visibles dans notre galerie. Un remaster donc, et non un remake.