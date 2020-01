Ninja Theory annonce Project Mara, un titre expérimental terrifiant

Bien qu'ils aient les mains pleines avec Bleeding Edge, Hellblade 2 et The Insight Project, les jeunes gens de Ninja Theory semblent en mesure de produire toujours plus. Ce mercredi 22 janvier, la société de Cambridge a annoncé un nouveau projet.

Project : Mara, c'est son titre. Il s'agira d'un titre expérimental qui compte explorer de nouvelles façons de raconter une histoire. La firme de Cambridge explique qu'il sera question de découvrir une représentation de la terreur mentale dans un monde fidèle à notre réalité. Le tout s'appuiera évidemment sur la collaboration avec le professeur Paul Fletcher, spécialiste des neurosciences officiant à l'Université de Cambridge.

C'est à peu près tout ce que l'on sait pour le moment, en dehors du fait qu'on incarnera une femme incapable de distinguer la réalité de la fiction dans un lieu unique. Et de ce que révèle le teaser, Melina Juergens, monteuse du studio devenue Senua pour Hellblade, sera cette héroïne.

Pour en savoir davantage sur une date de sortie et les machines concernées par ce Project : Mara, qu'on pourrait assimiler à un Hellblade dans un univers plus proche de nous, même si l'on peut facilement tabler sur le PC et la Xbox Series X, il faudra encore patienter.