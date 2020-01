Xbox Game Pass : Les nouveaux jeux console et PC dans les starting blocks

Depuis un moment, Microsoft propose un système de jeux en illimité par abonnement qui s'enrichit régulièrement, aussi bien sur Xbox One que sur PC. Surveillez à partir de demain, nous dit-on.

Après l'arrivée surprise de GTA V aux premiers jours de 2020 puis des Children of Morta et autres Tekken 7, interdiction de fléchir pour Microsoft. Les hits continuent d'arriver dans le programme Xbox Game Pass. Et ce très très vite pour la console. Jugez plutôt :

Jeudi 23 janvier

30 janvier

Sea Salt

Fishing Sim world : Pro Tour

Sur PC, comme souvent on reste très évasif sur les dates. On sait par exemple qu'A Plague Tale et Sea Salt arrivent en même temps que sur Xbox One. En revanche, pour GRIS et Scourgebringer, rien n'est encore défini.

Le Xbox Game Pass pour PC, toujours en bêta, coûte actuellement 1 euro pour les trois premiers mois, avant de repasser à 11,99 euros le trimestre, et 3,99 euros par mois. Sur console, l'abonnement mensuel est de 9,99 euros, et le Game Pass Ultimate, qui adjoint un abonnement Gold nécessaire pour le multi, est à 12,99 euros.. Sauf en ce moment où il se trouve à 1 euro.