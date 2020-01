Cyberpunk 2077 reporté à cause de... la Xbox One ?

La semaine dernière, tout le monde était sous le choc suite à l'annonce du report de plusieurs mois de Cyberpunk 2077. Nos esprits retrouvés, voilà qu'un insider polonais donne une raison qui peut laisser craindre quelques déconvenues aux possesseurs de PS4 et Xbox One.

Le discours officiel est celui que l'on nous sort à chaque fois. Si CD Projekt RED a décidé de repousser la commercialisation de Cyberpunk 2077 au 17 septembre 2020, c'est pour, bien entendu, prendre le temps de tout peaufiner comme il se doit.

Mais la réalité serait un peu différente selon Borys Nieśpielak, réalisateur polonais qui a ses entrées, comme on dit, au pays de la vodka. Dans un podcast animé par le vidéaste Internet Remigiusz Maciaszek diffusé récemment, intercepté et traduit (vidéo ci-dessus), il dit savoir quelque chose.

Selon ses sources, le plus gros problème des développeurs réside dans les capacités des modèles de base de cette génération de consoles, plus spécifiquement la Xbox One. La console de Microsoft ne serait pas assez puissante pour que Cyberpunk 2077 tourne de manière satisfaisante. Il aurait eu vent d'un éventuel report l'an dernier, si les soucis n'étaient pas résolus en janvier 2020.

Voilà, si cela est avéré, qui peut laisser imaginer un vilain downgrade sur les consoles de salon actuelles... Alors qu'il a été prévu pour elles il y a des années. Étonnant. Après, il y aura toujours le PC ou les PS4 Pro et Xbox One X pour être plus rassuré. Mais restons prudents et utilisons les pincettes d'usage, rien n'est confirmé.

