Pokémon Mewtwo Strikes Back : Un nouveau trailer annonce l'arrivée du film sur Netflix

Parce qu'il n'y a rien de plus facile que de faire les poches des fans de n'importe quelle licence en surfant sur la vague de la nostalgie, la saga Pokémon a elle aussi décidé de passer le premier long-métrage des aventures de Sacha/Satoshi et ses compagnons de fortune à la moulinette du CGI.

Projeté depuis le mois de juillet dans les salles obscures de l'archipel nippon, Pokémon : Mewtwo Strikes Back s'entend donc comme un remake du film d'animation sorti en avril 2000 chez nous.

Et pour fêter l'obtention de sa diffusion sur son service de streaming, le géant de l'optimisation fiscale Netflix se fend aujourd'hui d'un nouveau trailer tout ce qu'il y a de plus occidental, avec sa musique qui fait peur, ses bruitages accompagnant quelques phrases projetées, des gags pour les enfants, et la promesse de cette fin du monde tant attendue si nos héros venaient à échouer dans leur mission. Ah, et une référence à A New Hope, tiens.

Si ce ravalement de façade complet vous donne envie de (re)découvrir les aventures du trio de dresseurs le plus célèbre de l'univers Pokémon, sachez que Pokémon : Mewtwo Strikes Back débarquera le 27 février 2020 sur Netflix.