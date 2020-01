Mortal Kombat Kollection Online : La trilogie remasterisée listée sur PC et consoles par le PEGI

Alors que le dernier épisode en date de la série de combats mortels continue de dévoiler les invités plus ou moins prestigieux qui intègrent au fil des semaines son roster sanglant, la compilation des trois premiers épisodes que l'on pensait un temps annulée refait aujourd'hui surface en Europe.

Le site du PEGI a en effet listé il y a quelques heures un certain Mortal Kombat Kollection Online, sur toutes les plateformes du marché, à savoir PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One. La compilation des trois premiers opus sortis entre 1992 et 1995 en arcade développée, avant son annulation, par Blind Squirrel Games devait ainsi proposer des graphismes revus à la hausse, ainsi qu'un mode en ligne, sans quoi son titre aurait été largement usurpé.

Cette version revue et corrigée des "klassiques" n'a donc visiblement pas été définitivement fatalisée, et pourrait tel un certain Shang Tsung revenir d'entre les morts. Affaire à suivre...