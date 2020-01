Liferun : Le mode Fortnite de la Croix Rouge est lancé

Nous vous en parlions il y a plus d'une dizaine de jours, l'organisation non gouvernementale fondée en Suisse veut proposer aux joueurs de lancer Fortnite pour apprendre à sauver des vies et promouvoir l'humanitaire.

À voir aussi : AGDQ 2020 : Le marathon caritatif de speedrun s'achève sur un record de dons

La Croix Rouge a choisi le mondialement connu Fortnite pour sensibiliser les joueurs à son action. Le mode Liferun, présenté ce dimanche 19 janvier par One Shot Gurl, Dr Lupo et Lachlan lors de la PAX South à San Antonio, est désormais disponible.

Il se veut une variante du célèbre Battle Royale d'Epic Games, dans laquelle il est question non plus de dézinguer ses adversaires mais de protéger les PNJ, les prisonniers et les blessés, et de reconstruire les bâtiments nécessaires à leur survie, le tout en respectant le droit humanitaire international.

Jennifer Hauseman, en charge de la communication du Comité International de la Croix Rouge, a commenté :

Les jeux vidéo sont depuis longtemps des plates-formes traditionnelles de divertissement et de réseaux sociaux, et nous savons que de nombreux joueurs sont également des soldats actuels, passés ou futurs, des officiers de l'armée, des membres de groupes armés, des PDG d'entreprises, des avocats et des dirigeants politiques. Nous devons leur parler de manière intelligente et engageante pour leur expliquer que les civils souffrent beaucoup dans les conflits.

Et autant passer par celui qui est probablement l'un des plus rayonnants à l'heure actuelle.

Pour essayer Liferun, il suffit d'aller dans le mode Créatif et entrer le code ici présent : 1992-1013-9260.

Fortnite est disponible sur PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android.