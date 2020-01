Square Enix Collective : Le label indépendant tease une annonce dans les prochains jours

Lancé en 2014 (déjà), le tout petit label indépendant Square Enix Collective a pour mission d'aider les développeurs à se sortir des inextricables méandres qui parsèment le parcours de tout créatif désireux de voir un jour son projet aboutir, et être accessoirement commercialisé.

Mais force est de reconnaître que depuis l'annonce du Micro Machines-like Circuit Superstars durant la conférence donnée à l'occasion de l'E3 2019, ledit label s'était fait plus que discret. Rassurez-vous : ce m(ah)utisme ne devrait plus durer très longtemps, puisque le compte Twitter du Square Enix Collective invoque aujourd'hui l'iconique duo composé du manager régional de Dunder Mifflin et de son éternel "assistant du" pour nous annoncer... l'annonce de l'annonce :

An announcement for Nintendo Switch this week you say? pic.twitter.com/6VbqZzDTjl - Square Enix Collective (@SQEXCollective) January 21, 2020

Sauf erreur Schrutesque, le label basé à Londres devrait vraisemblablement lever le voile sur un nouveau titre, qui viendrait donc grossir les rangs déjà composés de Forgotton Anne, Boundless ou encore Octahedron : Transfixed Edition. Quel suspens ! Bon, tant que le titre en question n'est pas prévu pour le mois d'avril...

En attendant de découvrir quelle surprise nous réserve Square Enix Collective, rappelons que leur prochain jeu officiel Circuit Superstars est prévu sur PC, PS4, Switch et Xbox One en 2020.