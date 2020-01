Nintendo Switch : Des manettes sans fil Animal Crossing annoncées, infos et photos

Animal Crossing : New Horizons est une des plus grosses sorties de Nintendo sur Switch cette année et Animal Crossing est, d'une manière plus générale, une très grosse licence de la firme de Kyoto. Il n'est donc pas étonnant de voir sortir des produits dérivés et autres accessoires aux couleurs de la champêtre série.

L'accessoiriste PowerA s'apprête à commercialiser deux manettes sans fil Bluetooth 5.0 pour Nintendo Switch. Ces manettes (qui marchent à piles) ont pour particularité d'être aux couleurs d'Animal Cossing. La première met en avant les personnages de Méli et Mélo Nook tandis que la seconde est illustrée avec une image de Kéké. Des photos de ces deux manettes sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Ces deux manettes disposent de boutons de jeux programmables, d'un gyroscope, d'un témoin de charge de la batterie et d'un affichage LED du numéro du joueur. Pour ce qui est des piles, le fabriquant affirme que deux piles AA permettront de jouer jusqu'à 30 heures. La manette Animal Crossing Méli et Mélo ainsi que celle de Kéké seront vendues à partir du 20 mars prochain au prix unitaire de 49,99 euros.