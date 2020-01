SteelSeries annonce la souris Rival 3 et les claviers Apex 3 et 5, classiques et abordables

Devenu l'un des constructeurs phare du périphérique PC, la marque SteelSeries dévoile trois nouveaux produits dont une souris et deux claviers.

SteelSeries décline sa fameuse Rival pour la troisième fois consécutive avec vous l'avez compris la Rival 3. Châssis en polymère (comme un Glock) pour une meilleure résistance, un capteur TrueMove Core qui va jusqu'à 8500 DPI et un tracking 1:1 pour reproduire les mouvements de souris à l'écran.

D'un point de vu design on est sur du classique, avec peu de changement par rapport à la Rival 2 si ce n'est les bandes de RGB qui sont désormais à la base de la souris et non sur le dessus (à part pour le logo de la marque). Le tout pèse 77 grammes, forcément le polymère c'est léger. Le prix est de 39,99 euros.

Les deux autres produits sont les claviers Apex 3 et 5. Le 3 est particulièrement abordable pour du gaming. Sa principale caractéristique est sa résistance à l'eau avec sa certification IP32. Anti-ghosting, repose-poignet, touches multimédias, molette cliquable pour le son... SteelSeries ne fait pas dans l'avarice. Il n'est toutefois pas mécanique pour son prix de 79,99 euros.

Le modèle le plus haut de gamme est finalement l'Apex 5, mécanique lui, avec un châssis en aluminium "de qualité aéronautique" (selon les mots du constructeur), un mini-écran OLED pour afficher des infos en jeu, des commandes multimédias et une molette permettant de régler le volume et un éclairage RGB personnalisable par touche.

Pour avoir tout cela, il faudra payer un poil plus cher mais finalement il ne vaut "que" 129 euros, ce qui reste moins cher que la concurrence pour ce genre de produit.