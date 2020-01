Yooka-Laylee and the Impossible Lair s'offrira une démo généreuse dans quelques jours

Parce qu'il n'est jamais trop tard pour savourer les bonnes choses, le studio Playtonic Games a décidé d'évangéliser un à un les joueurs réfractaires aux nouvelles aventures du caméléon Yooka et de sa chauve-souris Laylee.

Si le genre de la plate-forme 2D profite depuis quelques années d'un certain retour en grâce à la scène indépendante, il faut parfois donner un peu de sa personne pour trier le bon grain de l'ivraie, et c'est d'ailleurs sans doute pour cela que vous êtes ici.

Mais parce qu'il n'y a jamais de meilleur avis que le sien, les britanniques de Playtonic ont semble-t-il décidé qu'il était grand temps de vous laisser directement essayer l'hommage à la saga Donkey Kong Country qu'est Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Ainsi, une démo du platformer retors arrivera dès le 23 janvier sur Steam, le 30 du même mois sur PlayStation 4 et sur Switch, et à une date que l'on espère aussi certaine qu'ultérieure sur Xbox One. Les fines bouches ne trouveront pas grand choser à redire, puisque la démo de Yooka-Laylee and the Impossible Lair proposera plusieurs niveaux, quelques Tonics destiné à booster vos statistiques ou modifier la patte graphique, mais vous permettra aussi (et surtout) de vous profiter à l'éponyme Impossible Lair, ce niveau final en forme de donjon qui nécessitera doigté, skill en platine et palanquée de vies en réserve.

Si tout cela vous parait encore nébuleux, nous vous renvoyons vers notre test du jeu de plate-forme en question afin d'y voir plus clair. Et comme votre progression dans la démo pourra être récupérée dans la version finale, rappelons pour conclure que Yooka-Laylee and the Impossible Lair est disponible sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One.