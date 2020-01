Nvidia : RTX 3080 et RTX 3070, les specs (monstrueuses) en fuite ?

Se pourrait-il que la prochaine génération de cartes graphiques Nvidia vienne de surgir sur la Toile avant l'heure ? C'est en tout ce que rapporte le site chinois news.Mydrivers.

Ceci reste à prendre avec les pincettes de circonstance, mais le site chinois News.Mydrivers vient de repérer deux nouveaux GPU dans la famille de GPU Ampere : le GA103 et GA104. La GA103 pourrait être tout bonnement une RTX 3080. Une carte qui, coté spec, se montrerait assez stupéfiante.

En effet, cette fameuse RTX 3080 embarquerait entre 10 et 20 go de VRAM GDDR6 (contre 8 go pour la 2080 Super), 3840 processeurs de flux, 60 SMs et un bus mémoire de 320 bits.

Du coté de la RTX 3070, on parle de 8 et 16 Go de VRAM GDDR6, 3072 processeurs de flux, 48 SMs et un bus mémoire de 256 bits. Ces deux cartes feront partie du haut de gamme de la famille Ampere. Il faut dire que niveau mémoire vidéo, les chiffres impressionnent.

Nous aurons sûrement un début de réponse pour la GTC (GPU Technology Conference) qui se tient du 22 au 26 mars 2020 à San Diego.

