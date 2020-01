Legends of Runeterra : La bêta ouverte est bientôt disponible, les infos

Après plusieurs phases de bêta fermées, la bêta ouverte est désormais disponible, dès 20h30 ce 24 janvier, sur Legends of Runeterra. Voici toutes les nouveautés qui arrivent avec cette nouvelle étape.

Si le jeu a déjà commencé hier soir pour les joueurs pré-inscrits depuis le 20 janvier à la bêta ouverte de Legends of Runeterra, tous les autres pourront y accéder dès aujourd'hui, et ce jusqu'à une date indéterminée, au moins pendant le week-end entier. Pour rappel, le jeu de cartes de Riot Games est totalement gratuit, sans micro-transactions possibles sur les cartes.

Cette fois, les testeurs ne perdront plus leur progression, puisque toutes les cartes récoltées pendant cette bêta ouverte resteront intactes dans la collection des joueurs jusqu'à la sortie définitive du jeu. En outre, la bêta marquera le lancement de la toute première saison compétitive sur le jeu de cartes : la saison 0.

Il sera aussi possible de jouer avec ses amis, avec l'arrivée des fonctions sociales et de l'importation de la liste d'amis de League of Legends, avec le nouveau client commun de Riot Games.

Côté graphismes, les boards seront désormais personnalisés en fonction de la région du deck joué dans chaque partie. Cela permettra d'identifier plus facilement la stratégie des adversaires. En outre, les prix des objets disponibles dans le magasin ont été ajustés, ainsi que l'expérience obtenue après les premières parties. Enfin, un rééquilibrage a été apporté sur de nombreuses cartes telles qu'Anivia, Ezreal, Vladimir et d'autres cartes à valeur moindre.

Les nouveautés :

Mode classé : Qui dit Saison 0, dit parties classées ! Les joueurs les plus compétitifs pourront s'affronter en ligne, construisant ainsi progressivement la méta du jeu tout en passant les paliers de niveau de Fer jusqu'à Maître.

Panneau Social : En plus du mode classé, les joueurs pourront défier leurs amis grâce à l'ajout du Panneau Social et d'une fonctionnalité dédiée. Tous les amis déjà inclus dans League of Legends seront automatiquement ajoutés.

Nouveaux gardiens : Saurien, Gromp Junior et T-Hex rejoignent l'aventure pour accompagner et encourager les joueurs pendant leurs parties, profitant de leurs animations propres et ajoutant un niveau supplémentaire d'interactivité.

Nouveaux plateaux : Au total, 6 nouveaux plateaux de jeu (un par région) seront disponibles, avec leur thème musical dédié.

La bêta ouverte n'est disponible que sur PC, mais le jeu sortira en même temps sur mobile à sa sortie définitive, qui se fera courant 2020.