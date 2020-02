TEST du Corsair Scimitar RGB : La souris parfaite pour gérer vos MMO et MOBA

Dans le petit monde du périphérique PC il est vrai que Corsair a une place toute particulière avec très souvent des périphériques de qualité. Cette fois le constructeur s'attarde sur une souris multi-boutons qui est particulièrement utile pour les joueurs de MMO voire de MOBA. Il s'agit de la souris Scimitar RGB Elite.

Ce modèle de souris de la gamme Corsair est effet très clairement dédiée aux MMO et MOBA avec sa multitude de boutons, au nombre de 17.

Toujours présente dans sa boîte jaune et noire comme l'ensemble des périphériques du constructeur, la Scimitar est comme ses frères et soeurs : d'une construction qui semble solide avec toujours une attention toute particulière apportée aux matériaux et au design. Très agréable en main, elle possède une surface anti-usure pour plus de résistance avec un soft touch très agréable. En main elle est particulièrement imposante et il vaut mieux avoir une grande paluche pour pouvoir la manier avec aisance. Mais comme toujours avec Corsair la forme est aussi toujours bien étudiée et notre mimine épouse la souris de manière très naturelle. Bref elle respire la qualité de conception. Avec ses 122 grammes elle est en plus tout à fait dans la norme pour son poids.

Performance et esthétique

Coté performances elle est équipée du très bon capteur optique Pixart PMW3391 avec une sensibilité allant de 100 DPI à 18 000 DPI. La résolution peut être ajustée à la volée grâce au bouton DPI sur le dessus comme sur la majorité des souris destinées au gaming. 5 niveaux sont d'ailleurs pré-enregistrés via ce bouton allant respectivement de 800 jusqu'à 9000 DPI. Pour les Sonic de la souris il faudra passer par le logiciel Corsair iCUE afin de monter plus haut.

Qualité irréprochable

Pour calmer tout ce beau monde, 4 patins permettent de réguler la glisse à sa base. Et toujours dans l'idée de vous proposer une expérience custom on retrouve aussi sous la souris une vis qui permet de déplacer le fameux pavé numérique 12 boutons (une clé est fournie dans la boite pour réaliser cette opération). Le pavé peut monter, descendre ou aller vers la droite/gauche. Evidemment si vous avez de gros doigts, on ne peut que vous conseiller de décaler un maximum vers la molette le dit pavé.

12 boutons en plus, pas toujours utiles

Après plusieurs semaines en sa compagnie le verdict tombe : la prise en main est excellente mais objectivement si vous n'êtes pas un amateur de MMO ou de MOBA ce type de pavé numérique sur la flanc gauche ne vous sera d'aucune utilité. Pour être parfaitement honnête nous l'avons utilisé uniquement pour le bien de ce test, car il est difficile de trouver un jeu où le pavé est réellement utile. On a ainsi testé la souris sur Warcraft III Reforged afin de voir le résultat sur un autre genre de jeu ; résultat, elle peut avoir son intérêt mais il faut en prendre l'habitude car naturellement notre pouce reste fixe sur cet endroit précis.

Pour du DOTA 2 par exemple (votre serviteur n'étant pourtant pas spécialement doué) on trouve pour le coup un réel intérêt à l'utilisation de ce pavé numérique. Enfin si l'on devait être quelque peu tatillon, on notera le clic de la molette qui est difficilement... cliquable. Dommage.

x x xl x x EN RÉSUMÉ LA SOURIS SUR MESURE POUR LES MMO ET LES MOBA ! La Corsair Scimitar RGB Elite est une excellente souris dans son domaine si vous êtes à la recherche d'un périphérique multi-boutons pour vos MMO ou vos MOBA. Dans le cas contraire si vous n'êtes pas adepte du genre, contentez-vous d'une souris classique car vous n'aurez jamais l'usage de ce pavé numérique de 12 boutons. Ergonomique, finitions exemplaires et précises, il n'y a pas grand chose à redire. Une nouvelle fois Corsair confirme son côté haut de gamme.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Excellente ergonomie.

Très bon capteur.

Très bonne finition. Une molette un peu en dessous dans son clic.

Logiciel un poil plus complexe que chez la concurrence.