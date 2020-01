Marvel's Iron Man VR lui aussi reporté

Cette semaine ne pouvait pas se terminer sans qu'un autre jeu ne soit repoussé. Voilà donc une annonce qui, étonnamment, a au moins une vertu. Vous allez comprendre le raisonnement...

Alors qu'elle devait survenir le 28 février, la sortie de Marvel's Iron Man VR a été reportée. Une triste nouvelle.lancée par le développeur, Camouflaj, sur les réseaux sociaux :

In order to deliver on our vision and meet the high expectations of our amazing community, we've made the difficult decision to move Marvel's Iron Man VR to a May 15, 2020 release. We truly appreciate your patience and understanding. You'll be hearing from us again soon!