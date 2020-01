Le documentaire sur la guerre Nintendo-SEGA des années 90 bientôt projeté

Lorsque le passionnant livre Console Wars est sorti en 2014, il était déjà question d'une adaptation de ses pages en film et en documentaire. Si l'on sait depuis que le film a été transformé en mini-série dont la production devrait débuter prochainement, le documentaire n'a quant à lui quasiment pas donné de signe de vie depuis. Bonne nouvelle pour ceux que ce projet intéresse, le documentaire sera montré publiquement pour la première fois très bientôt.

Le site dédié à la programmation du célèbre festival texan SXSW révèle que le documentaire Console Wars sera diffusé pendant l'édition 2020 du festival qui se déroulera du 13 au 22 mars prochains à Austin.

Pour rappel, Console Wars traite de la guerre que se sont menés Nintendo et SEGA dans les années 90 aux États-Unis et des conflits internes qui pouvaient exister à l'époque entre les branches américaine et japonaise de SEGA. Ce documentaire de 93 minutes, réalisé par Jonah Tulis et Blake J. Harris (l'auteur du livre), a pour synopsis :

En 1990, SEGA, une jeune entreprise spécialisée dans l'Arcade, a réuni une équipe hétéroclite afin de faire face à la plus grande société de jeu vidéo au monde : Nintendo. Ce fut un affrontement tel que ceux qui n'arrivent qu'une fois dans une vie où tous les coups étaient permis. C'était le conflit des frères contre frères, des enfants contre les adultes, de Sonic contre Mario, et du capitalisme spécifiquement américain contre des traditions japonaises centenaires. Pour la toute première fois, les hommes et femmes qui ont combattu sur le front pour SEGA et Nintendo parlent de cette bataille qui a défini toute une génération. Si le fait que le documentaire soit projeté pendant SXSW ne fait certainement ni chaud ni froid à nombre d'entre vous, il faut se dire que cette projection est très probablement la première étape avant une disponibilité plus globale du film. Reste maintenant à espérer que le documentaire sera aussi réussi que le livre dont il est tiré. Si une diffusion en ligne du documentaire ou une sortie sur disque est annoncée, nous vous tiendrons évidemment au courant.