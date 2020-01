Ocarina of Time : Une nouvelle technique fait tomber le record du monde en speedrun

S'il est un jeu que l'on imagine toujours d'actualité sur la scène du speed run, même d'ici plus décennies, c'est évidemment Ocarina of Time : prisée des joueurs traditionnels, la première aventure en 3D de Link s'avère assez permissive pour permettre les records les plus improbables.

La preuve : le classique de la Nintendo 64 fait déjà parler de lui en 2020, alors qu'une nouvelle astuce bien craquée vient de faire tomber le record du monde en any % à 12 minutes et 59 secondes, là où le précédent grimpait à 13 minutes et 4 secondes, comme vous pouvez le découvrir dans notre lecteur ci-dessus.

L'auteur de cette nouvelle performance alambiquée se nomme Lozoots, et son exploit explore de nouvelles pistes, puisqu'il se passe désormais de la "traditionnelle" téléportation qui permet de passer de l'entrée du combat contre Gohma à la fuite du château de Ganon. La technique du "Stale Reference Manipulation" ici employée consiste à réécrire le code du jeu pour que Link soit cette fois téléporté de l'introductif village Kokiri au... générique de fin.

L'astuce détaillée dans un post du 3 janvier par un certain MrCheeze insiste sur les conditions à remplir, sachant que le Stale Reference Manipualtion ne peut s'exécuter en cours de partie que sur l'iQue Player, sorte de manette plug-and-play uniquement commercialisée en Chine :

Pour réussir le SRM, il faut déplacer Link d'un lieu à un autre tout en brandissant ou en ramassant un objet, afin que l'objet se décharge, mais que Link soit toujours associé à cette partie de la mémoire où l'objet était adressé.

Lorsque l'objet est très éloigné de la caméra, il est "éliminé", ce qui signifie que ses fonctions d'écriture et de mise à jour ne s'exécutent pas. Si on peut ramasser une pierre et immédiatement l'éliminer, et le conserver dans cet état en changeant de lieu, il ne sera jamais associé à la valeur -1, et se déchargera, générant un SRM.

Ok, si tu le dis mec. La seule question qui vaille désormais est de savoir d'ici combien de jours (pour ne pas dire d'heures) émergera une toute nouvelle trouvaille qui permettra de passer cette nouvelle barre de 12 minutes et 59 secondes, et de prouver la surpuissance de ce gruyère vidéoludique, qui n'a décidément pas finir de faire parler de lui...