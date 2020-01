Baldur's Gate 3 donne rendez-vous le mois prochain

Officialisé lors du Stadia Connect en juin dernier, Baldur's Gate III se fait attendre. Si l'on doute qu'une annulation nous empêche de le recroiser un jour, on sait qu'il reviendra nous faire coucou. Le plus tôt sera le mieux. Et le plus tôt est daté.

Le troisième épisode officiel de Baldur's Gate se prépare chez Larian, en toute discrétion. Mais les belges vont quand même s'activer un peu publiquement pour ne pas qu'on oublie ce retour à Féérune. Via Twitter, les choses ont été posées sur la table.

Il se brasse quelque chose.

Outre cette petite phrase traduite avec une certaine malice par Thomas, on trouve une vidéo qui, en plus de s'adresser au joueur par la voix du conteur Volothamp Geddarm, présente les coulisses ! De la motion capture, de l'enregistrement en studio, un peu d'animation 3D et de programmation, sans oublier la prise de photos d'une plage qui pourrait bien servir pour faire vivre la célèbre Côte des Épées : ça bosse. Et une date est donnée : le 27 février 2020.

On imagine que les développeurs auront quelque chose à partager de jour-là. On parlera donc de l'annonce d'une annonce. Les fans seront à l'affût, cela ne fait aucun doute.

Baldur's Gate III n'a pour l'instant aucune date de sortie.