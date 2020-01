Console Streaming, le Remote Play de la Xbox, débarque aujourd'hui en France

Les possesseurs d'une Xbox One et d'un PC Windows 10 connectées à un même réseau local ont depuis un certain temps la possibilité de jouer en streaming aux jeux de la première sur l'écran du second. Et diverses solutions non-officielles pas toujours simples à mettre en place permettaient, en passant par un PC Windows 10, de jouer à distance à une Xbox One sur des appareils tels qu'un iPhone, un MAC, un smartphone Android, etc. Aujourd'hui, Microsoft propose la première phase de sa réponse officielle au Remote Play de la PS4.

Microsoft France vient d'annoncer que les membres français du programme Xbox Insider peuvent désormais tester en avant-première le Console Streaming.

Chez Xbox, le "Console Streaming" correspond au fait de pouvoir jouer à distance à tous les jeux installés sur sa Xbox One (y compris les jeux Xbox Game Pass) sur un téléphone ou une tablette Android.

Microsoft rappelle les conditions techniques à remplir par les membres du programme Xbox Insider pour pouvoir profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Les personnes intéressées doivent donc posséder :

Un téléphone ou une tablette sous Android 6.0 ou ultérieur, compatible Bluetooth 4.0

sous Android 6.0 ou ultérieur, compatible Bluetooth 4.0 Une manette sans-fil Bluetooth Xbox One.

Bluetooth Xbox One. Un compte Microsoft avec un profil Xbox et une connexion haut-débit

et une connexion haut-débit L'application Xbox Game Streaming (Preview) téléchargée depuis le Google Play Store

Et pour pouvoir jouer, les conditions doivent être les suivantes :

Type de NAT : ouvert ou modéré

: ouvert ou modéré Bande passante en envoi : 4.75 Mbps minimum, idéalement 9 Mbps

: 4.75 Mbps minimum, idéalement 9 Mbps Latence du réseau : 125 ms ou moins au minimum, idéalement 60 ms ou moins

: 125 ms ou moins au minimum, idéalement 60 ms ou moins Paramètres de la console : le démarrage instantané doit être activé dans les paramètres d'alimentation

À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas encore quand cette fonctionnalité sera ouverte à l'ensemble des possesseurs de Xbox One.

On ne sait pas non plus quand le Console Streaming sera permis sur d'autres appareils que les smartphones et tablettes Android.