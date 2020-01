Gameblog Awards 2019 : Votez pour VOTRE jeu de l'année

Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais 2019, c'est terminé. Fini. Bouclé. On n'en parle plus. En fait si, on continue. Car il reste une étape à valider sur Gameblog. Celles des Gameblog Awards, moment privilégié où la rédaction va récompenser les meilleurs. Et vous aussi.

À voir aussi : Game Developer Choice Awards 2020 : Les nommés révélés, Death Stranding en meneur

Comme chaque année, les Gameblog Awards vont prochainement rendre justice (et trophées) aux expériences les plus marquantes sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Et alors que l'équipe est toujours en train de débattre et de se chamailler, l'heure de vous convier à la fête est arrivée.

Vous trouverez ci-dessous la liste des jeux qui peuvent avoir fait flancher votre petit coeur. Ils ont été nombreux et nous savons déjà que le choix sera compliqué. Mais il va falloir en désigner un. Nous avons, comme toujours, confiance en vous pour choisir le bon, en choeur.

Les votes démarrent maintenant et seront clos le dimanche 26 janvier à 23h59, soit un délai de 10 jours qui nous semble plus que raisonnable. Il ne faut tout de même pas trop tarder pour avoir une chance d'accomplir votre acte citoyen. Les résultats de ce scrutin, de VOTRE scrutin, seront connus lorsque nous révélerons le palmarès des Gameblog Awards 2019, à une date encore tenue secrète ! Alors restez tunés et votez juste.

NB : Nous avons mis 81 jeux possibles dans le sondage ci-dessous. Mais si vous insistez vraiment dans les commentaires (poliment, hein), après analyse de votre requête et acceptation de votre dossier par l'organisme de prêt, nous pourrons toujours procéder à des ajouts.

À vos votes !