Solomon Program : Le nouveau T-RPG de Konami se dévoile via de nouvelles images

Konami nous a pris par surprise, même si nous n'étions plus vraiment des gamins : il y a quelques jours, l'éditeur japonais annonçait en effet une licence aussi nouvelle que mystérieuse, un certain Solomon Program, qui ne déclinera pas plus aujourd'hui sa véritable identité.

À voir aussi : TEST de Dragon Ball Z Kakarot : La meilleure adaptation de l'histoire de Goku

En revanche, les plus curieux d'entre vous pourront poser les yeux sur les tous premiers screenshots de ce RPG grâce à notre galerie d'images. Et si les visuels statiques ne sont pas trop votre tasse de thé, un sympathique Twittos du blase de c3syou2 a profité de l'arrivée d'une première démo accessible pour les lecteurs du magazine MiraCoro Comics pour enregistrer quelques très brèves séquences in-game, que nous vous livrons sans plus tarder :

S'il est évidemment bien difficile de se prononcer sur ce qui ressemble assez fortement à un tactical-RPG isométrique aux graphismes colorés et plutôt enfantins.

Toujours annoncé sur Switch, Solomon Program sera également décliné en manga dans les pages du magazine CoroCoro Comics.