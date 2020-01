PS5 : David Jaffe (God of War) sait quand elle sera révélée, ça serait pour bientôt

Les rumeurs les plus folles sautillent, bondissent et virevoltent de partout pour nous dire quand la PlayStation 5 va nous révéler plus que son logo et quelques fonctionnalités. Et dans la foule de commentateurs, il y a un ancien de la maison...

David Jaffe, c'est un personnage. Le designer américain, qui a largement contribué à Twisted Metal et God of War, et dont le jeu le plus récent est un certain Drawn to Death, n'a jamais eu la langue dans sa poche. C'est probablement pour tout laisser sortir qu'il streame et diffuse régulièrement ses vidéos sur YouTube.

Sa dernière en date concerne l'absence (qu'il souhaite) de Sony à l'E3 2020 et la mort du salon. Il a évidemment partagé cela sur les réseaux sociaux. Un twitto l'a interpellé. Et il lui a répondu tout naturellement :

PS5 reveal is less than 4 weeks away. Sony knows hard core gamers are hanging on every scrap of info and know that just cause MSFT dominates the conversation at the moment, that's an easy thing to change when they are ready to reveal (assuming the reveal is good). - David Scott Jaffe (@davidscottjaffe) January 16, 2020

La révélation est dans moins de quatre semaines. Sony sait que les hardcore gamers se jettent sur n'importe quel morceau d'info et que si Microsoft est au coeur des conversations en ce moment, cela peut facilement basculer au moment du reveal (en envisageant qu'il soit intéressant).

Et lorsqu'on lui demande s'il y a bien eu une confirmation au sujet d'une présentation officielle imminente de la console de Sony, il réplique :

I want to say it's the worst kept secret in games right now. February reveal like they did for PS4. - David Scott Jaffe (@davidscottjaffe) January 16, 2020

J'ai envie de dire qu'il s'agit du secret le moins bien gardé dans le jeu vidéo à l'heure actuelle. Le reveal aura lieu en février, comme pour la PS4.

C'est ce que de nombreux bruits s'amusent à indiquer. Mais est-il en train de spéculer ou a-t-il, grâce à ses contacts qu'on imagine nombreux, du véritable biscuit qu'il n'a pas peur de livrer sans pudeur ? Difficile à dire.

Mais on lui donnera tout de même un peu de crédit. On le voit mal faire ceci simplement pour gratter des abonnés. Même si dans ce monde tout est possible.

