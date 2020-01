PUBG : La saison 6 va ajouter des décors destructibles sur la nouvelle map, la vidéo

Si vous doutiez de la durée de vie de PUBG sachez que le jeu va en être à sa sixième saison et il n'a pas terminé de se renouveler puisqu'il va ajouter un système de destruction de décor dans sa nouvelle map.

Cette nouvelle saison sera l'occasion d'ajouter une nouvelle carte 64 joueurs baptisée Karakin. Il s'agit d'une île et la bonne surprise c'est que les environnements y sont partiellement destructibles (pas autant qu'un Battlefield donc).

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus c'est le cas de la grande majorité des bâtiments. Voilà ce qu'explique le descriptif de la carte :

Karakin est une île de 2×2 km au large des côtes de l'Afrique du Nord. C'est un environnement aride et rocheux qui offre un terrain ouvert et des engagements difficiles. C'est petit, rapide et dangereux : Attendez-vous à la tension de Miramar combinée au rythme de Sanhok. Karakin est une carte de 64 joueurs. Les joueurs doivent s'attendre à des engagements de fusils à longue distance dans les montagnes, à des conflits urbains tactiques et à des combats souterrains claustrophobes. Et avec l'introduction de la Zone Noire, Karakin révèle sa particularité : une carte dont la disposition change à chaque match.



La zone noire est aléatoire : les villes et les édifices peuvent en sortir plus ou moins endommagés, indemnes ou totalement détruits.

Certaines structures pourront se faire détruire par le biais d'une nouvelle arme : la bombe collante. Effectivement il y a de quoi changer sa manière de jouer.

Cette fameuse saison 6 sera disponible le 22 janvier sur PC et le 30 janvier sur console.