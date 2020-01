PlayStation Plus : Les jeux PS4 "gratuits" de février 2020 se dévoilent

Tous les mois, Sony offre à ses abonnés PlayStation Plus un remerciement pour leur fidélité. Le constructeur donne l'opportunité de télécharger des jeux gratuitement. Voici ceux qui seront proposés sur PS4 pour le mois de février.

C'est la question qui vous brûle les lèvres et vous démange les mains depuis que vous avez retourné Uncharted : The Nathan Drake Collection et suffisamment fait le zouave avec Goat Simulator. Qui seront les prochains élus du programme de jeux PS4 offerts aux personnes ayant souscrit au PlayStation Plus ?

Plus besoin de retourner l'Internet moderne pour trouver la réponse, elle est là. Voici les jeux que vous allez pouvoir télécharger gratuitement à partir du 4 février 2020, et ils sont trois :

Vous vous y attendiez, franchement, entre nous ? Et est-ce que ça vous plaît et vous donnera une bonne raison de rester plus longtemps au chaud ?