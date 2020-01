Game of Thrones : Le prequel n'arrivera pas avant longtemps

House of The Dragon qui doit être le prequel de Game of Thrones n'arrivera pas tout de suite. Il faudra même patienter pas mal de temps, d'après le directeur de la programmation chez HBO, Casey Bloys.

Plus précisément, jusqu'en 2022 puisque c'est en effet l'année qu'il faudra attendre pour espérer voir House of The Dragon sur nos écrans.

Pour mémoire il s'agit d'une série prequel se déroulant 300 ans avant les événements de Game of Thrones. Celle-ci devrait nous raconter l'ascension de la famille Targaryen. Un gros morceau donc...

Casey Bloys, directeur de la programmation chez HBO, dans un entretien accordé à Deadline a expliqué :

Je pense que ce sera courant 2022. Ils ont commencé à écrire le scénario.



Pour moi, maintenant, la diffusion de House of the Dragon est une priorité, nous nous concentrons dessus.





En espérant bien entendu que la série ne reçoive pas le même sort que le premier spin-off annulé qui devait se concentrer sur la fondation des Sept Royaumes. Un épisode pilote fut tourné et il n'a jamais convaincu la chaîne qui a donc pris à l'époque la décision de tout annuler.