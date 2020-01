Fortnite : La série Icônes est lancée, la skin Ninja bientôt disponible

Petite nouveauté dans l'univers du Battle Royale d'Epic Games : les stars vont s'inviter pour "nous faire découvrir leurs univers". Cela commence avec le joueur le plus populaire du monde, qui va donner envie à ses followers de faire chauffer la carte de crédit.

À voir aussi : Epic Games Store : Toujours des jeux gratuits en 2020, les chiffres de la première année révélés

Il y a des journées, où vos rêves se réalisent. Des journées où vous vous sentez invincibles. Des journées où Epic Games, avec qui vous vous entendez à merveille répond à votre demande. Et vous le partagez. Ninja vit et partage une de ces journées, et il a la gnaque.

I've dreamt of having a skin in Fortnite since I started playing the game. Today, my dream becomes reality. Get the Ninja Fortnite Skin in the Epic store Thursday 6 p.m. CST-Sunday 7 p.m. Don't forget to use code NINJA! #NinjaSkin #EpicPartner pic.twitter.com/xTn9UlbkGI