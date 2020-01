Animal Crossing New Horizons déroule les quatre saisons avec de nouvelles images

Ce matin, vous avez une nouvelle fois dû sortir de chez vous pour marcher sous une pluie battante, non sans vous faire copieusement arroser par un automobiliste peu soucieux de votre confort, pour ensuite vous engouffrer dans une rame de métro bondée, non sans profiter de l'haleine pestilentielle de votre voisin durant six longues stations. Vous avez donc grand besoin d'Animal Crossing, et vite.

À voir aussi : TEST FLASH de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore : La J-pop dans tous ses états

Vous le saviez déjà : la paisible simulation de quiétude champêtre est "la" grosse sortie de Nintendo pour ce début d'année 2020. faute d'avoir un nouveau trailer laissant suffisamment de place à ce cher Tom Nook histoire de se mettre les fans dans la poche, le site de Famitsu dévoile aujourd'hui quelques jolis visuels autour des quatre saisons, sans préciser si la référence était à chercher du côté de Vivaldi ou de la pizza à l'artichaut. Peu importe, au final, puisque lesdits visuels sont tous disponibles dans notre galerie d'images.

Entre l'arrosage des tulipes sous les cerisiers en fleur et la collecte de flocons de neige, Animal Crossing : New Horizons nous rappelle que la performance n'est une fois de plus pas à envisager sur le plan de la modélisation, mais plutôt de l'effet relaxant que procure une partie de pêche sous un ciré jaune. Après tout, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?

Essayez de tranquillement déstresser, car Animal Crossing : New Horizons n'est prévu que pour le 20 mars 2020 sur Nintendo Switch.