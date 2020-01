Shenmue III : Le DLC Battle Rally annoncé pour bientôt, incarnez un autre personnage

Alors que le monde entier était persuadé que Shenmue III se suffisait à lui-même en tant que tel, Deep Silver et YS Net annoncent ce jour l'arrivée prochaine du premier DLC, baptisé Battle Rally, qui vous permettra même d'incarner un personnage jouable de manière inédite.

Le mode Battle Rally offre ainsi de toutes nouvelles activités de jeu nous dit-on, "avec une course pas comme les autres puisque les concurrents se livreront à des batailles en one to one tout au long de la course, en plus du parcours".

Ce n'est pas tout, puisque pour la toute première fois dans Shenmue III les joueurs pourront contrôler un autre personnage. En effet, en plus d'incarner le très charismatique héros de l'histoire, Ryo Hazuki, il sera possible également de choisir de jouer avec le chasseur de trésor Wuying Ren ainsi que Wei Zhen, la partenaire de combat de Ryo venue du village Bailu, qui fait sa première apparition dans ce jeu.

Là où ça pique un peu (beaucoup ?) c'est au nouveau du prix du DLC en question : 7.99€, pour une sortie calée au 21 janvier prochain. Mais quand on aime paraît-il... n'est-ce pas ROMAIN ?

PS : Battle Rally sera disponible à l'achat individuellement le jour de sa sortie sur le PlayStore et l'Epic Game Store. Les joueurs qui ont acheté le Season Pass verront les DLC devenir automatiquement disponibles le jour de la sortie.

