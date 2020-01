Steam : ARMA 3 gratuit pendant quatre jours (et en promo)

Avec l'hiver et la retraite à points s'installe cette triste envie de profiter de la chaleur du foyer et de chercher la bonne affaire, histoire de divertir à moindre frais. Amateurs de simulations militaires, voici l'occasion de finir la semaine en douceur.

À voir aussi : GTA IV disparaît de Steam, Rockstar s'explique

Sorti en 2013, déjà, Arma III est jusqu'à ce dimanche 19 janvier 2020 à 19h00 jouable gratuitement sur Steam. L'accès est offert jeu de base ainsi qu'à l'extension Apex, avec la campagne solo The East Wind et celle, en coopération, baptisée Apex Protocol, sans oublier le tutoriel, ô combien indispensable. Il suffit de se rendre sur cette page de la boutique de Valve, tout en étant connecté à son compte Steam, et de cliquer sur "Jouer au jeu". Rien de sorcier.

Et si l'envie vous prend de continuer l'aventure, vous avez jusqu'au lundi 20 janvier pour profiter de réductions violentes sur le FPS guerrier et super tactique de Bohemia Interactive. Arma III passe en effet à 8,39 euros, et les différents bundles s'alignent également. L'Ultimate Edition, qui comprend tous les DLC, se trouve à 43,54 euros au lieu de 124,40 euros.

ARMA III est disponible sur PC.