Coffee Talk : Le visual novel caféiné dévoile sa date de sortie excitée sur consoles et PC

S'il est une substance célébrée, choyée et même vénérée au sein de la très calme rédaction de Gameblog, c'est évidemment la caféine. Citée à longueur de journée par notre rédac' chef bien aimé, elle ne demandait qu'à se faufiler sous une nouvelle forme pour attirer son attention...

À voir aussi : TEST de Trails of Cold Steel III : Le retour du JRPG mutant croisé avec du Visual Novel

Autant vous dire que l'annonce d'un jeu baptisé Coffee Talk aura reçu le plus chaleureux des accueils au sein de nos locaux. Et pour cause, la proposition du studio indonésien Toge Productions a sur le papier tout pour plaire : affublé d'un tablier, vous y incarnerez un barista au doigté certifié, chargé de servir thés et cafés à vos visiteurs de passage. Comme l'illustre la bande-annonce du jour, la confection et la réussite de boissons chaudes influenceront directement les dialogues, et donc le déroulement de l'aventure.

Ainsi, tel un psychologue de comptoir ouvrant son coeur et au moins l'une de ses oreilles aux confidences de vos clients, vous en apprendrez plus sur la version alternative de Seattle dans laquelle se déroule cette drôle d'épopée. Il faudra ainsi connaître sur le bout des doigts la différence entre un café noisette et un cappuccino pour progresser, ce qui attise évidemment notre curiosité.

Et comme nous sommes partis dans une spirale vertueuse, sachez que Coffee Talk sera disponible dès le 30 janvier prochain sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One.

Sinon... café ?