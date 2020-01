Experience PlayStation : Sony annonce un événement d'un mois, vers l'annonce de la PS5 ?

Les joueurs qui suivent l'actualité vidéoludique s'en doutaient, Sony a confirmé qu'il ne participera à nouveau pas à l'E3 cette année. Le constructeur japonais a expliqué que ce que propose et permet le salon californien ne correspond pas à ses plans pour 2020. Et c'est justement une partie de ses plans pour PlayStation que Sony vient de révéler.

Sony a discrètement annoncée la tenue d'un événement intitulé "Experience PlayStation" dans sa boutique Sony Square de New York. Cet événement a pour particularité de durer près d'un mois. En effet, "Experience PlayStation" débute aujourd'hui, 14 janvier, et finira le 16 février prochain. Sur le papier, cette opération concerne la PS4 et le PlayStation VR.

Sony ayant dévoilé la PS4 à New York en février 2013, il est tout de même logique de se demander si le constructeur n'envisage pas de faire une première présentation de la PlayStation 5 en marge de cet "Experience PlayStation."

La boutique Sony Square n'est cependant pas l'endroit le plus adapté pour tenir une conférence de presse et le PlayStation Theatre de New York (où Sony a dévoilé la PS4 Pro) a fermé ses portes il y a quelques jours. Si Sony compte également présenter la PS5 à New York, il faudra donc trouver un nouveau lieu, ce qui ne manque pas dans la Grosse Pomme.

D'une façon ou d'une autre, le constructeur nippon va devoir montrer la PS5 à la presse et au public dans les mois à venir. Il ne faudra donc pas attendre trop longtemps avant de découvrir ce que le géant nippon compte faire autour de la PS5.