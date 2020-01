GTA IV disparaît de Steam, Rockstar s'explique

Si Grand Theft Auto V demeure le champion toute catégorie de Rockstar, cela n'empêche d'avoir envie de s'intéresser, encore aujourd'hui, à son prédécesseur. Sauf que, sur PC, les "retardataires" ne peuvent plus se le procurer.

Stupeur, les aventures de Niko Bellic boudent la boutique de Valve. Comme ça, sans prévenir, GTA IV a disparu de Steam. Avec l'absence dans le launcher de Rockstar en sus, cela a commencé à susciter des interrogations, des peurs, peut-être même des dépressions chez les joueurs PC.

Mais qu'on se rassure, la situation est sous contrôle. Ou presque. En réponse à USgamer, Rockstar a donné les raisons de ce retrait inopiné :

Grand Thef Auto IV a été conçu initialement pour la plate-forme Games For Windows Live. Microsoft ne supportant plus Games For Windows Live, il n'est plus possible de générer des clés additionnelles nécessaires à la vente de la version actuelle du jeu. Nous étudions d'autres options concernant la distribution de GTA IV sur PC et nous partagerons davantage d'informations dès que nous le pourrons.

En attendant, Episodes From Liberty City, qui comprend les DLC The Lost and Damned et l'excellent The Ballad of Gay Tony, est lui toujours présent sur Steam, avec un avertissement:

ATTENTION : Microsoft n'assure plus la création de comptes Games for Windows LIVE dans Grand Theft Auto IV. Vous pouvez créer un compte sur https://account.xbox.com/fr-FR/, puis vous connecter à votre compte en jeu.

