Overwatch League : Après quatre autres commentateurs, Malik Forté quitte la ligue

Le host de l'Overwatch League Malik Forté a annoncé son départ. Entre lui, d'autres commentateurs et d'innombrables joueurs professionnels, voilà qui n'est pas de bon augure pour l'avenir de la scène compétitive du FPS.

Alors que l'Overwatch League s'apprête à lancer une saison déterminante pour l'avenir de la ligue, de nombreux grands noms de la scène annoncent démissionner et partir vers d'autres horizons. Après Christopher "MonteCristo" Mykles, Erik "Doa" Lonnquist, Chris Puckett et Auguste "Semmler" Massonnat, c'est au tour de l'animateur Malik Forté de quitter le navire. Le départ de Montecristo a été le premier annoncé, et aussi le plus inquiétant : ce dernier, connu pour son exigence, était le visage du cast de la ligue. Ce dernier avait évoqué le départ de Nate Nanzer (maintenant chez Epic Games) et des divergences d'opinion sur la ligue pour expliquer son départ.

Ces annonces arrivent après une offseason désastreuse en termes de joueurs : sans compter les innombrables départs du jeu par les joueurs semi-professionnels présents dans les diverses ligues régionales d'Overwatch (les Contenders), nombreux sont ceux ayant également quitté l'Overwatch League, pour se concentrer sur leur chaîne Twitch, sur d'autres jeux de tir ou pour partir complètement ailleurs. C'était notamment le cas de Custa, Fahzix, Jake et Pine.

Une fanbase surprise

Ce dernier a particulièrement surpris sa fanbase en annonçant quitter sa carrière de joueur professionnel pour se concentrer sur le streaming. Il était le joueur-star d'une équipe à succès : New-York Excelsior.

Un nouveau départ s'est donc ajouté à tous les précédents, et pas des moindres : celui de Malik Forté, host de l'Overwatch League depuis ses débuts. La saison dernière déjà, sa présence sur le desk s'était légèrement réduite. Dans un mail envoyé au média Kotaku, il a annoncé avoir pris cette décision pour des raisons financières, n'étant pas parvenu à négocier un salaire qu'il jugeait suffisant pour continuer à y travailler.

La saison de l'Overwatch League en 2020 sera particulièrement compliquée pour le staff et les équipes participantes, car les matchs quitteront la Blizzard Arena de Burbank (Californie) pour se déplacer dans des villes du monde entier qui correspondront aux vingt équipes présentes. Cela demandera une organisation hors-pair et, pour toutes les personnes devant se rendre sur place, des déplacements importants tout au cours de la saison.

La saison de l'Overwatch League commencera le 8 février à 19 heures, opposant Paris Eternal à Toronto Defiant.