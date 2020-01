Windows 7 : La fin de la prise en charge, c'est pour le 14 janvier 2020

Voilà une nouvelle page qui se tourne pour Microsoft. Dès ce mardi 14 janvier 2020, le support étendu et la prise en charge de son système d'exploitation commercialisé le 22 octobre 2009 va cesser

Le successeur de Windows Vista aura vécu. Si le support général avait été arrêté le 13 janvier 2015, c'est cinq ans plus tard que le cordon est débranché définitivement. Ce mardi 14 janvier 2020, Microsoft va cesser de supporter Windows 7. Le constructeur en profite pour faire la promotion de ses Microsoft Surface en annonçant tout simplement sur son blog :

Il est maintenant temps de passer à Surface.





C'est le titre de l'article. Le "conseil" se destine avant tout aux entreprises qui devront moderniser le parc informatique.

Après le 14 janvier 2020, les mises à jour de sécurité et la prise en charge des PC exécutant Windows 7 ne seront plus assurées. Avec le passage à Surface et Microsoft 365, la sécurité de vos appareils d'entreprises sera intégrée et votre société sera prête pour l'avenir.

Pour pousser l'argumentaire jusqu'au bout, Microsoft précise dans sa FAQ que payer pour migrer vers Windows 10 n'est pas forcément un bon choix. Rien que ça.

Les PC de plus de quatre ans peuvent vous coûter plus cher que vous ne le pensez. Ces PC sont trois fois plus susceptibles de nécessiter des réparations, entraînant une perte de productivité de 128 heures et un coût tant en temps qu'en argent.

On comprend facilement où Microsoft veut en venir. Le message est clair : patrons, il est temps d'acheter un Surface.