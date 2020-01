CES 2020 : NUC Ghost Canyon, un mini PC chez Intel plus puissant qu'une console

Le CES 2020 est bel et bien terminé. On a voulu toutefois revenir sur certaines annonces intéressantes comme le NUC Ghost Canyon de chez Intel que l'on vous présente ici.

Le boîtier NUC a une contenance de 5 litres soit 238 x 216 x 95 mm. Le but est d'avoir un gain maximum de place donc puisqu'il est possible d'emmener ce boîtier partout et même dans un sac à dos. Ce ne sont pas des PC qui sont taillés pour la puissance ou le jeu mais il est tout de même possible d'embarquer de bons composants et de se faire plaisir.

D'autant que le NUC est modulable puisqu'il est par exemple possible de changer le processeur. De base, Intel propose 3 possibilités : un Core i9-9980HK (1799 dollars), un Core i7-9750H (1299 dollars) et un Core i5-9300H (1199 dollars). Ils sont tous fournis avec 8 Go de RAM DDR4 et 128 Go d'espace disque en SSD mais il est possible d'avoir plus.

Enfin on peut y ajouter une carte graphique puisque le boîtier accepte les GPU format bureau. On peut donc y monter une RTX 2080 ou 2070 à loisir ou une carte AMD.

Pour la connectique le NUC intègre le support du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5, avec 4 ports USB 3.1, 2 Thunderbolt 3, 2 ports Ethernet Gigabit et une sortie HDMI.