Pokémon GO : Énorme succès en 2019, le titre fait même mieux qu'en 2016, les chiffres

Lancé en 2016 et clairement le phénomène de l'année, Pokémon GO continue d'être un énorme succès. Le jeu rapporte même plus qu'en 2016, c'est dire. Voici les derniers chiffres dévoilés.

Les spécialistes des chiffres SensorTower ont publié un article concernant les bénéfices de Pokémon GO et c'est assez bluffant (voir image dans notre galerie) :

Le jeu a réalisé pas moins 832 millions de dollars de chiffre d'affaires lors de sa sortie en 2016. On se souvient alors qu'il s'agissait d'un jeu-phénomène, les joueurs étaient tous sur leurs smartphones dans les parcs pour tenter de capturer ces étranges créatures.

Eh bien en 2019 ce chiffre est de 894 millions de dollars soit 62 millions de plus que l'année de son lancement. Visiblement, les nombreuses mises à jour ont porté leurs fruits. C'est 10% de plus que l'année 2018 qui affichait tout de même un chiffre d'affaires de 816 millions de dollars.

La plus "mauvaise année" concernant le jeu de Niantic, reste 2017 puisque le C.A. fut "simplement" de 589 millions de dollars. Comme quoi, une fois l'effet de mode terminé, un titre peut revenir plus fort les années suivantes, à condition de l'améliorer constamment et d'y apporter des ajouts intéressants.

La clé de la réussite outre l'intelligence du projet c'est donc le suivi sérieux de la part du studio Niantic.

Rappelons que Pokémon Go est disponible sur iOS et Android.