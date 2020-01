Persona 5 Scramble dévoile sa superbe cinématique d'introduction animée

Que vous ayez l'habitude de streamer vos animes préférés en douce du fond de la classe ou que vous ayez connu cette époque antédiluvienne durant laquelle AB Productions achetait pour une bouchée de pain les droits d'une bonne partie de la production nippone, nous avons tous eu une certaine forme de fascination pour l'animation japonaise.

À ce qu'il parait, chez nous les français, on ne sait pas dessiner. Qu'importe : Atlus a depuis belle lurette compris comment voler le coeur de tous les joueurs sur la planète, grâce à Persona 5 et son esthétique saillante. Puisque l'éditeur semble bien parti pour capitaliser à fond sur le succès de ce cinquième épisode numéroté avec la suite Musō-esque Persona 5 Scramble : The Phantom Thieves, autant jouer à fond la carte de la classe.

C'est évidemment ce qui va se passer avec la cinématique d'introduction de ce spin-off bourrin, qui reprend tout ce qui a fait du RPG de l'année 2017 un incontestable succès : du rythme, des transitions alambiquées, un peu d'action, et une bonne dose de funk-pop toujours portée par la voix de l'inimitable Lyn Inaizumi.

Tout aurait pu si bien se terminer, mais il fallait visiblement conclure la vente après voir séduit l'auditoire, voilà pourquoi Atlus en profite pour d'office nous vendre quelques suppléments, notamment quelques morceaux tirés des anciens épisodes, comme le battle theme du premier Persona A Lone Player, ou celui de Persona 4 Golden Time to Make History.

Que vous résistiez ou non à la tentation, Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers fera son entrée sur PlayStation 4 et Nintendo Switch le 20 février prochain au Japon. Le reste du monde attend toujours...