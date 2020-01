BZFuture : Windows 10 Pro gratuit, -50% sur des antivirus sous licence

Microsoft a annoncé qu'il ne prendrait plus en charge Windows 7 à partir du 14 janvier 2020. Ce qui signifie qu'il n'apportera plus de correctifs qui aurait pu améliorer la qualité de l'OS, ce qui vous fera obligatoirement passer à un système d'exploitation plus récent, comme Windows 10. Fort heureusement il existe des solutions grâce à BzFuture, sans se ruiner.

Cet article est un contenu sponsorisé

Ainsi, malgré l'arrêt du suivi de Windows 7, vous pouvez toujours profiter d'une protection antivirus complète ainsi que des dernières solutions qui peuvent améliorer l'utilisation de votre ordinateur. Car comme vous le savez s'il n'y a pas de mise à jour sur cet OS, vous pouvez toujours utiliser Windows 7, mais il sera plus vulnérable.

Comme vous le savez, se passer d'un antivirus de nos jours c'est s'exposer à de nombreux virus et autres malwares qui affecteront votre PC et pourrait à terme l e mettre hors d'état de nuire.

BZfuture est la solution à vos problèmes. C'est une société spécialisée dans la vente de logiciels et d'accessoires de jeu officiels, proposant des ensembles prêts à l'emploi de marques et de fabricants reconnus.

Il propose des logiciels antivirus Kaspersky, Avira et McAfee, ainsi que des applications telles que AOMEI Backupper et MiniTool ShadowMaker à des prix bien inférieurs à ceux des sites officiels. Et peu importe ce que vous choisissez, vous obtiendrez gratuitement une clé de licence OEM Windows 10 Pro !

Par exemple, vous pouvez acheter Kaspersky Internet Security pour 1 PC durant 6 mois et obtenir deux clés.

Voici les deals possibles sur BZFuture :

Voici comment obtenir une version sous licence légale de Windows 10 en quelques étapes simples :

Allez sur BZFuture Sélectionnez l'un des produits que vous devez acheter Accédez au panier et votre édition cadeau de Windows 10 sera ajoutée automatiquement. Payer la commande

Protégez votre ordinateur personnel avec un programme antivirus sous licence et obtenez gratuitement Windows 10 Pro.

Comme vous pouvez le voir, les remises sur les programmes antivirus populaires sont impressionnantes et ne causeront pas de trous majeurs dans votre budget. Tous les logiciels sont concédés sous licence pour un achat légal auprès du fabricant.

Le service d'assistance de la boutique BZFuture est toujours disponible pour aider les utilisateurs avec des questions liées à l'achat sans avoir à attendre trop longtemps pour obtenir des réponses.

Vous pouvez d'ailleurs contacter le support directement sur le site Web ou par e-mail à [email protected]

Pour tester le service, rien de plus simple,

rendez-vous sur BZFuture !