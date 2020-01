Nintendo : Les anciens locaux de Kyoto vont bientôt devenir un hôtel

Si nos sociétés occidentales (et particulièrement européennes) entretiennent avec l'Histoire un rapport ô combien particulier, sinon politique, les sociétés héritières de la pensée confucéenne ne se focalisent pas autant sur la préservation du patrimoine historique, et n'hésitent donc pas à parfois raser gratis, comme ce fut récemment le cas pour Sega.

Une page se tourne à nouveau pour le plus vieux constructeur japonais : après avoir quitté ses locaux historiques du centre de Kyoto en 2014, pour s'installer dans un immense bâtiment flambant neuf au sud de ce dernier, nous apprenons cette semaine que les locaux dits "historiques" de l'entreprise vont s'offrir une seconde jeunesse en étant transformés... en hôtel.

Si le tout premier atelier du fabricant de cartes hanafuda occupé par le fondateur Fujisaro Yamauchi dès 1889 n'existe plus depuis longtemps, le bâtiment art déco occupé à partir de 1933 entouré par les rivières Takasegawa et Kamogawa affiche encore sur sa façade la célèbre plaque "The Nintendo Playing Card Co.", devant laquelle les fans ayant beaucoup de temps à passer dans l'ancienne capitale impériale aimaient se prendre en photo.

Délaissé depuis quelques années au profit du rectangle gris que nous connaissons aujourd'hui, le bâtiment va donc être réaménagé par l'entreprise Plan Do See, spécialisé dans la rénovation de bâtiments historiques. Une fois remis à neuf, l'immeuble deviendra donc un hôtel proposant un restaurant, un bar, une salle de sport et un spa.

La célèbre plaque pourrait en revanche bien être conservée sur la façade du nouveau bâtiment, comme on peut le deviner sur le premier visuel du document officiel émanant de Plan Do See. Prévu pour accueillir ses premiers clients dans la vingtaine de chambres prévues, l'hôtel ne possède encore pas de nom officiel, et les paris sont donc tout ce qu'il y a de plus ouverts.