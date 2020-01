Space Channel 5 : Un coffret des musiques de la série commercialisé en occident

Les personnes qui ont joué aux divers épisodes de Space Channel 5 ont été marqués pour diverses raisons. Une de ces raisons était la qualité de leurs bandes-originales pour le moins groovy. Afin de fêter les 20 ans de la sortie du premier épisode des aventures d'Ulala, et préparer à l'avenir, les musiques de la série ont été réunies dans un coffret.

À lire aussi : Les jeux SEGA Saturn les mieux vendus aux États-Unis révélés

Les fans japonais de Space Channel 5, et les amateurs de musiques de jeux vidéo, peuvent depuis peu se procurer la Space Channel 5 20th Anniversary GyunGyun Selection, coffret officiel intégralement consacré aux musiques de la série de jeux de rythme. Bonne nouvelles pour les occidentaux intéressés que l'import japonais rebute, le site iam8bit a récemment ouvert les précommandes pour "l'import japonais exclusif" de ce coffret.

Vendu au prix de 39,99 dollars (environ 36 euros), ce coffret sur deux CD propose plus de cinquante pistes composées de titres venus de Space Channel 5, Space Channel 5 Part 2 et du Space Channel 5 VR : Kinda Funky News Flash! à venir (en plus d'extraits audios des jeux et de remix). En plus de ces deux CD, ce coffret comporte également un livret rempli de commentaires des développeurs des jeux.

La Space Channel 5 20th Anniversary GyunGyun Selection n'a pas encore de date de sortie occidentale annoncée. Comme indiqué plus haut, iam8bit a ouvert les précommandes il y a peu. Et pour ce qui est du jeu Space Channel 5 VR : Kinda Funky News Flash!, longtemps prévu pour 2019, il a récemment été repoussé à 2020 sur PlayStation VR et PC.