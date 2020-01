Steam : Le nombre de jeux sortis en 2019 en hausse, les chiffres

Comme le rapporte Kotaku et comme on peut le vérifier via SteamSpy, le nombre total de jeux sortis en 2019 est plus bas que les autres années.

8400 jeux sont sortis en l'an de grâce 2019 sur la plateforme Steam contre 1642 titres en 2014, 4400 en 2016 ou encore 8195 en 2018. Une augmentation constante qui représente 2,5% de plus par rapport à l'année précédente (2018 donc).

Attention toutefois, les chiffres de SteamSpy ne sont pas fiables à 100%, sachant en plus que son créateur Sergey Galyonkin travaille chez Epic Games, on peut donc émettre quelques doutes supplémentaires.

Mais ça reste des chiffres logiques quand on sait le nombre de jeux qui sortent chaque jour. 2020 va t-il suivre le même cap ou le marché va t-il stagner ?

Certains développeurs se sont plaints qu'il devenait de plus en plus difficile de gagner de l'argent via Steam et avec l'émergence de nouvelles plateformes la logique voudrait que les choses changent un peu.