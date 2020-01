Stories Untold : Le thriller de No Code annonce son arrivée sur Switch en vidéo

La Switch a beau s'apprêter à fêter l'amorce de sa troisième révolution terrestre, son succès ne se dément toujours pas, et l'eShop continue année après année de faire les beaux jours des jeux indépendants, qui s'y offrent une seconde jeunesse à moindre frais.

À voir aussi : TEST d'Observation : Un thriller (vraiment) perdu dans l'espace

Après To the Moon ou The Stanley Parable, c'est au tour de Stories Untold, l'aventure narrative et passablement barrée du studio No Code, qui avait récidivé en 2019 en sortant l'oppressant Observation, de pointer le bout de son nez sur la petite console qui monte.

Offert aux PCistes près de leurs sous au printemps dernier, Stories Untold annonce aujourd'hui son arrivée sur Switch, donnant ainsi l'occasion à tous les consoleux plus ou moins nomades de découvrir ce thriller expérimental entre aventure minimaliste et point'n click.

Si l'envie de replonger dans l'Angleterre des années 1980 titille votre fibre nostalgique, sachez que Stories Untold sera téléchargeable sur l'eShop de la switch dès le 16 janvier 2020. L'éditeur Devolver Digital précise d'ailleurs que les contrôles et l'interface ont été repensés pour s'adapter à la console transportable.