Les 40 jeux les plus attendus par les lecteurs de Famitsu

Comme il le fait de temps à autres, le célèbre magazine japonais Famitsu a récemment demandé à ses lecteurs de voter pour les jeux à venir qu'ils attendent le plus. Cela ne surprendra certainement pas grand monde, mais la première position est occupée par le remake d'un certain RPG.

Le site Gematsu a partagé sur son compte Twitter les résultats du sondage effectué par Famitsu à propos des jeux les plus attendus par ses lecteurs. Ce classement, composé quasiment exclusivement de jeux PS4 et Switch (un jeu PS Vita se trouve également sur la liste), est majoritairement composé de jeux japonais. Malgré cela, quelques titres occidentaux ont eux aussi réussi à générer un peu d'attente chez des joueurs nippons. Voici le classement (le nombre de votes n'est pas donné au delà de la 30e place) :

Il paraît important de souligner l'écart de voix entre le numéro un et le numéro 2 du classement. Même si les attentes autour de Final Fantasy VII Remake paraissaient déjà importantes (il suffisait de voir la queue pour accéder au jeu au dernier Tokyo Game Show), il est possible de s'attendre à de très gros chiffres de ventes lors de sa sortie au Japon.

À noter également que si les votes obtenus par les deux versions de Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers étaient additionnés, le jeu d'Atlus se retrouverait à la quatrième place du classement, juste devant Yakuza : Like a Dragon. Le spin-off est par ailleurs le seul jeu classé deux fois ici.

Il peut aussi être évoqué les attentes modestes autour de titres comme Cyberpunk 2077 et The Last of Us Part II, jeux extrêmement attendus en Europe et en Amérique du Nord. Même s'ils sont plus ouverts aux jeux occidentaux que par le passé, les Japonais ont toujours des goûts bien à eux.

Que vous inspire ce classement ? Vous sentez-vous en phase avec les lecteurs de Famitsu ? Êtes-vous surpris du positionnement de certains jeux ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.