Doom et Doom II se mettent méchamment à jour : Des add-ons et du 60 FPS

Parce que c'est dans les vieux pots que l'on fait les meilleures soupes et que les grands classiques ne vieillissent jamais vraiment, Bethesda annonçait cet été l'arrivée des trois premiers épisodes de papi Doom sur les consoles de l'actuelle génération.

À voir aussi : TimeSplitters Rewind : Le remake donne de ses nouvelles, et la route est longue

Et si la polémique entourant l'obligation de se connecter au portail Bethesda.net avait à l'époque refroidit certaines ardeurs, la mise à jour déjà disponible risque de vous donner une très bonne raison de créer un compte chez l'éditeur du Maryland.

En effet, les versions 1.0.4. de Doom et Doom II apportent en effet dans leurs bagages les multiples add-ons disponibles pour les deux volets cultes de la saga de Romero, parmi lesquels on retrouve justement SIGIL, développé par le game designer chevelu à l'occasion des 25 ans du premier épisode.

Mais ce n'est pas tout, puisque les améliorations sont également légion, à commencer par l'arrivée du 60 FPS, qui envoie dans les cordes le 35 FPS d'origine. Les joueurs découvriront également une foultitude de nouvelles options, comme un ratio d'image plus fidèle à l'orignal, une sauvegarde et un chargement rapide, le choix de leur niveau ou encore un roue à faire défiler pour choisir plus rapidement son pétoire.

Enfin, certains items ont vu leur aspect modifié pour coller aux versions originales des deux titres, datant de 1993 et 1994, et lève la censure concernant un certain niveau caché et passablement rétro de Doom II...

En attendant de pouvoir profiter de Doom 64, voilà une bonne raison d'ouvrir une fois de plus les portes de l'enfer, n'est-ce pas ?