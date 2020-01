PlayStation : Encore du mouvement chez Sony Interactive Ent., avec l'arrivée de Veronica Rogers

La restructuration voulue par Jim Ryan suit son cours au sein de la branche vidéoludique de Sony. Pour préparer l'arrivée de la PlayStation 5, voici une nouvelle chef des opérations commerciales mondiales.

Veronica Rogers a été nommée vice-présidente des opérations commerciales chez PlayStation. La britannique, qui a étudié à Cambridge et à la London School of Economics and Political Science, était depuis treize ans chez Microsoft, où elle était passée vice-présidente des ventes et du marketing en 2018

Au sein de Sony Interactive Entertainment, où elle sera en contact direct avec son PDG, elle s'occupera des opérations commerciales, avec plus spécifiquement le contrôle des ventes physiques et numériques ainsi que des services tels que le PlayStation Plus et le PlayStation Now.

Elle commente :

La marque PlayStation est l'une des plus appréciées dans le monde et je suis excitée de rejoindre une compagnie avec une communauté si passionnée, une histoire légendaire et une équipe dirigeante fantastique.

En quelques mois, on a assisté à l'arrivée de Hermen Hulst, co-fondateur de Guerrilla Games, au poste de directeur de Sony Worldwide Studios, ainsi que celle de Greg Rice (ex-Double Fine) pour aider Shuhei Yoshida à faire de l'oeil aux développeurs indépendants. Une équipe de choc pour un lancement chic ?

La PS5 est attendue pour la fin de l'année 2020.

[Source]