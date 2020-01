NieR : Le producteur laisse imaginer du nouveau pour les 10 ans de la série

Cette année marquera les dix ans de NieR, action-RPG de Square Enix imparfait mais très aimé, dont la suite, développée par PlatinumGames, s'est hissée parmi les plus grosses réussites récentes de l'éditeur. L'anniversaire pourrait être fêté dignement.

Le producteur de NieR Automata, le très sympathique Yosuke Saito a expliqué dans le dernier Weekly Famitsu que l'on ne serait pas sans nouvelles de la série cinglée imaginée par Yoko Taro pendant trop longtemps.

En rapport avec les dix ans de celle-ci, pour lesquels un site somme toute très sommaire a été ouvert en décembre dernier, il évoque qu'on devrait, en 2020, entendre parler de "ceci et cela, et d'un titre non-annoncé" qui sont actuellement en développement.

S'il paraît évident que le succès commercial de NieR Automata, et l'amour de ses fans, doit motiver un nouveau jeu dans le même univers, on se demande bien ce que Saito entend par "ceci et cela". Les concerts voyageront-ils dans d'autres contrées, dont la France, qui n'attend que ça ? Se pourrait-il qu'une remasterisation du premier volet soit dans les cartons ? Qu'un anime soit envisagé ? Toutes les hypothèses sont autorisées.

NieR est disponible sur PS3 et Xbox 360, NieR Automata sur PS4, Xbox One et PC.