Persona 5 Scramble vise en plein coeur avec son nouveau trailer

La suite, un peu différente, du vénéré Persona 5 est de retour avec une vidéo destinée au public nippon. Et elle ne jouera que des bons tours à ceux qui ont envie de lui faire confiance et de croire qu'il peut être une oeuvre d'Heart.

L'année 2020 sera celle où certains masques tomberont mais où d'autres seront remis. Ceux de nos bien-aimés Phantom Thieves, qui, en plus de revenir sous la dénomination de Voleurs Fantômes chez nous en mars prochain avec Persona 5 : Royal, vont s'offrir une virée japonaise pleine d'action avec Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers.

Ce qui est qualifié de suite à Persona 5 par Atlus et Omega Force se montre à nouveau à travers une bande-annonce inédite. Celle-ci rassurera les plus inquiets concernant le ton et les intentions. Toute l'équipe de Joker sera au complet et ça va tabasser sec, non sans laisser la place à des séquences de jeu un peu différentes et du RPG. Et puis passer la chanson Rivers in the Desert, c'est le bon moyen de mettre les sceptiques dans sa poche, normalement. Ah non, Thomas n'est toujours pas convaincu, malgré la couleur de cheveux changeante du héros. Zut.

Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers fera son entrée sur PS4 et Nintendo Switch le 20 février prochain au Japon. Le reste du monde attend toujours...