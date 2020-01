CES 2020 : MSI montre le MSI Optix MEG381CQR, un moniteur 38' avec mini-écran OLED

Lors du CES 2020 de Las Vegas, qui garde encore ses portes ouvertes pendant une journée, MSI a dévoilé un nouveau modèle de sa gamme de moniteur Optix : le MEG381CQR. Derrière ce nom "barbare", un 38 pouces avec un mini-écran intégré. Explications.

À voir aussi : CES 2020 : Big O, un PC qui intègre aussi au choix une PS4 ou une Xbox One

À première vue ce nouveau venu chez MSI semble tout à fait classique. Il s'agit d'une dalle IPS incurvée de 38 pouces au format 21:9 avec une définition de 3840 x 1600 pixels. Certifié DisplayHDR 600, il propose un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms.

Mais en y regardent de plus près, on remarque que le moniteur possède un mini-écran en bas à gauche (voir images dans notre galerie). Il s'agit d'un HMI (pour Human Machine Interface). Il permet d'afficher des informations en temps réel sur le PC ou sur l'écran. Un outil très utile pour connaitre son framerate par exemple. Il sera aussi possible d'ajouter des widgets à personnaliser (météo ou autre) et le système devrait évoluer avec le temps.

Toujours dans les spécificités de ce modèle, le moniteur possède une webcam intégrée qui permet de vérifier votre présence, pour savoir si une veille est nécessaire ou non (voila qui serait bien utile à ce cher Trazom à la rédaction). On n'arrête plus le progrès.

L'écran sera disponible au second semestre 2020 sans prix dévoilé pour l'instant.