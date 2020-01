Arc System Works annonce Code Shifter, un crossover très méta et en 2D

Si les moins jeunes d'entre vous se souviennent peut-être sans nostalgie d'un temps où il fallait baver des mois durant sur une poignée de screenshots avant de voir arriver chez vous ce jeu tant attendu, l'époque moderne s'amuse régulièrement à dévoiler à la dernière minute quelques surprises de bon aloi.

À voir aussi : TEST de Shovel Knight King of Cards : La quinte flash royale

Et lorsque la surprise en question émane d'Arc System Works, elle n'en est évidemment que plus belle : alors que le roi de la baston s'apprête à commercialiser Granblue Fantasy Versus chez nous, voilà qu'un titre résolument rétro déboule sans crier gare.

Code Shifter, c'est son nom, s'entend comme un jeu d'action méta en forme de crossover. Si si, ça fonctionne : l'action prend en effet place dans le petit studio fictif d'Awesome Rainbow Corp, qui s'apprête à sortir son tout nouveau jeu. Seul problème : le titre est en réalité bourré de bugs, et une programmeuse du nom de Stella va ainsi en profiter pour tester son nouveau programme, Code Shifter, histoire de botter les fesses desdits glitchs indésirables.

Notre héroïne faite de 0 et de 1 pourra heureusement compter sur les nombreuses licences d'Arc Sys', puisqu'elle pourra prendre la forme de héros iconiques, Code Shifter allant sans ménagement emprunter aux séries Guilty Gear, BlazBlue, ou encore River City Ransom.

Et comme si cela ne suffisait ps, un mode bonus du nom de Colorful Fighters verra tout ce petit monde s'affronter au sein de bonnes vieilles arènes, car nous sommes après tout chez le roi du versus fighting, et qu'il fallait bien ça.

Annoncé au Japon pour le 30 janvier prochain sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One, Code Shifter arrivera "plus tard" en Occident. Heureusement, les plus pressés n'auront pas à patienter jusqu'aux calendes grecques, puisque le jeu proposera de base l'anglais, en plus du japonais, du coréen et du chinois.