Speaking Simulator donne la parole à sa date de sortie

À force de tout laisser expérimenter au joueur, y compris la vie de chèvre, on pourrait penser que le champ des possibilités des Simulator un peu barrés se tarit. Que nenni, les amis. Mais trêve de blabla.

Speaking Simulator sera disponible sur PC et Nintendo Switch le 30 janvier prochain. Dans ce premier jeu du tandem australien d'Affable Games, vous enfilerez la peau synthétique d'un robot qui ne demande qu'à aspirer à une vie d'humain et, comme un certain Octodad, s'intégrer sans que personne ne découvre le pot aux roses.

Plus facile à dire qu'à f... Ah non, justement, ce sera très compliqué à dire. Il s'agit même du coeur du gameplay. Durant une dizaine de séquences scénarisées allant de l'entretien d'embauche au check-up chez le médecin, vous allez devoir apprendre à reproduire des expressions faciales simples, mais surtout à parler.

Durant vos conversations, vous devrez articuler bouche et langue de manière adéquate pour produire les bons sons et éviter que vos dents ne tombent en même temps que vos oreilles se dégondent et que vos yeux sortent de leurs orbites. Évidemment, Speaking Simulator vous rendra la tâche infernale, pour plus d'amusement.

Bref, ceci a l'air délicieusement idiot, ce que Thomas, qui a pu essayer une version peu avancée lors de l'E3 2019, me confirme dans l'oreille. Mais est-ce bien Thomas ? Il fait tout de même de drôles de grimaces en même temps que des étincelles surgissent de ses naseaux.